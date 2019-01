Maduro menace les pays du Groupe de Lima de représailles diplomatiques

Caracas — Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a menacé mercredi les pays du Groupe de Lima des représailles diplomatiques « les plus rapides et les plus sévères » s’ils ne revenaient pas dans les 48 heures sur leur position de ne pas reconnaître son deuxième mandat. La semaine dernière, 12 pays d’Amérique latine et le Canada, appuyés par les États-Unis, ont appelé M. Maduro à renoncer à son mandat et à transférer le pouvoir au Parlement, contrôlé par l’opposition, dans l’attente de l’organisation « d’élections démocratiques ». Il a été réélu le 20 mai dernier lors d’une élection boycottée par l’opposition, qui en conteste les résultats, tout comme une partie de la communauté internationale.