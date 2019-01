Le Groupe de Lima réitère son opposition

Les pays du Groupe de Lima, à l’exception du Mexique, ont accentué la pression sur Nicolas Maduro, indiquant à l’issue d’une réunion vendredi qu’ils ne reconnaîtraient pas le deuxième mandat du président vénézuélien, qui doit débuter le 10 janvier.

À l’issue de la rencontre, 12 pays d’Amérique latine et le Canada ont signé une déclaration destinée à coordonner une série de mesures à l’encontre du pouvoir de Caracas. Seul le Mexique, dirigé par le président de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador, ne l’a pas signée.

« Cette déclaration porte un message politique fort : le principal est sans nul doute la non-reconnaissance de la légitimité du nouveau mandat du régime vénézuélien », a déclaré le ministre des Affaires étrangères péruvien, Nestor Popolizio, lors d’une conférence de presse.

Les pays du Groupe de Lima ont également demandé au président socialiste vénézuélien de ne pas commencer son nouveau mandat et de céder le pouvoir au Parlement, seule institution contrôlée par l’opposition.

Créé en 2017, au moment où le Venezuela était secoué par de violentes manifestations qui ont fait 125 morts, le Groupe de Lima comprend l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, le Guyana et Sainte-Lucie.

Vendredi, pour la première fois, les États-Unis, qui n’en sont pas membres, ont participé à la réunion. Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, y a pris part par visioconférence.

Cette réunion survenait quelques jours après une rencontre entre Mike Pompeo et plusieurs hauts responsables sud-américains, dont le président colombien Ivan Duque et le chef de la diplomatie péruvienne Nestor Popolizio, pour renforcer la pression sur Caracas.

Le Pérou et la Colombie, qui accueillent le plus grand nombre de migrants vénézuéliens, sont de féroces critiques du gouvernement de Nicolas Maduro. De son côté, Nicolas Maduro accuse la Maison-Blanche de tenter de le faire chuter avec l’aide des gouvernements colombien et brésilien.

Nicolas Maduro a été réélu le 20 mai à l’issue d’une élection présidentielle dont la date avait été avancée par l’Assemblée constituante, composée uniquement de partisans du chef de l’État et qui a repris les compétences du Parlement.

Les principaux partis d’opposition avaient boycotté le scrutin et n’ont pas reconnu le résultat, tout comme les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs pays d’Amérique latine. Seul le dissident chaviste Henri Falcon avait défié Nicolas Maduro à cette élection, marquée par une forte abstention.

Samedi, les députés devraient déclarer illégitime le nouveau mandat du chef de l’État.

« Nous sommes face à un homme qui a volé l’élection […] nous n’allons rien avoir d’autre qu’un usurpateur. Nous ne pouvons pas reconnaître Maduro comme président », a déclaré depuis Caracas la députée vénézuélienne Delsa Solorzano.

Le vote n’aura toutefois qu’une portée symbolique car, depuis le début de 2016, la Cour suprême, réputée proche de l’exécutif, a déclaré nulles toutes les décisions adoptées par le Parlement.