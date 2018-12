Maduro dénonce un plan pour l’assassiner

Photo: Federico Parra Agence France-Presse

Caracas — Le président socialiste du Venezuela, Nicolas Maduro, a accusé mercredi les États-Unis de mettre en oeuvre un plan « pour l’assassiner », avec l’aide des gouvernements de droite du Brésil et de la Colombie. Le président vénézuélien a directement mis en cause le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, l’accusant d’être à la tête d’un projet visant à semer le chaos au Venezuela dans le but de renverser son gouvernement. Le dirigeant socialiste, âgé de 55 ans, entamera un deuxième mandat de six ans le 10 janvier, après sa victoire à l’élection présidentielle du 20 mai, jugée illégitime par l’opposition et dont le résultat n’a pas été reconnu par les États-Unis, l’Union européenne et la plupart des pays d’Amérique latine.