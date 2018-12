D’anciens dirigeants de Ford condamnés en Argentine

Buenos Aires — Deux anciens dirigeants de l’usine Ford de General Pacheco, près de Buenos Aires, ont été condamnés mardi à 10 et 12 ans de prison pour avoir facilité la détention et la torture d’ouvriers pendant la dictature militaire (1976-1983). C’est la première fois que des dirigeants d’une multinationale sont jugés et condamnés pour avoir collaboré avec la junte. Pedro Muller et Hector Sibilla, respectivement ancien directeur et ancien chef de la sécurité de l’usine, ont fait appel de la décision. Ce procès est emblématique car il met en évidence la complicité du monde de l’entreprise avec la junte militaire. Le procès pénal qui s’est achevé mardi s’est limité à déterminer la responsabilité des accusés, mais pas directement celle de l’entreprise américaine.