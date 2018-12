Caravane de migrants: l’ONU facilite des centaines de retours

Genève — Les Nations unies ont indiqué vendredi avoir aidé à rentrer chez eux des centaines de migrants venus d’Amérique centrale et qui avaient formé de vastes cortèges pour tenter de rejoindre les États-Unis. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est venue en aide jusqu’à présent à plus de 450 migrants, dont des enfants, qui avaient fait part de leur intention de repartir vers leur pays d’origine. En plus, « plus de 300 migrants d’Amérique centrale ont fait part de leur souhait de quitter Tijuana » au Mexique et l’OIM organise leur transport, a déclaré un porte-parole de l’agence de l’ONU, Joel Millman. La plupart des migrants sont repartis au Honduras (57 %), et au Salvador (38 %). Une petite minorité, 5 %, est rentrée au Guatemala. « Vingt-cinq enfants non accompagnés sont rentrés chez eux en avion », a précisé le porte-parole.