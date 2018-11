Washington autorise le départ de diplomates «non indispensables» en Haïti

Washington — Les États-Unis ont autorisé jeudi le personnel diplomatique non indispensable en Haïti à quitter l’île à la suite des tensions créées par des manifestations émaillées de violences contre le gouvernement. « Il y a actuellement des manifestations non prévisibles et sporadiques à Port-au-Prince et ailleurs en Haïti », relève le département d’État. « Le gouvernement américain a autorisé le départ des membres du personnel gouvernemental américain non indispensable ainsi que de leurs familles », ajoute-t-il. Depuis le 18 novembre, Haïti est sous tension à la suite d’une large mobilisation nationale réclamant la démission du président Jovenel Moïse, suivie par plusieurs jours de grève paralysant surtout Port-au-Prince.