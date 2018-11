Brésil: le gouverneur de Rio arrêté dans un énième scandale de corruption

Rio de Janeiro — Le gouverneur de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, a été arrêté jeudi, soupçonné d’avoir détourné des millions de reaux (la monnaie brésilienne). « Le gouverneur est membre d’une organisation criminelle, qui a commis de nombreux crimes contre l’administration publique, notamment de corruption et blanchiment », a annoncé le Parquet. Avec Pezao, les quatre derniers gouverneurs de l’État de Rio depuis 1998 auront été emprisonnés. Les soupçons portent sur les années 2007-2014, à l’époque où il était le vice-gouverneur de Sergio Cabral, emprisonné en 2016 et condamné à une peine cumulée de plus de 180 ans pour corruption. Mais il aurait encore touché des pots-de-vin en 2015, une fois gouverneur.