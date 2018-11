Le maire de Tijuana déclare une crise humanitaire

Photo: Pedro Pardo Agence France-Presse

Tijuana — Le maire de Tijuana a déclaré une crise humanitaire et demandé l’aide des Nations unies en réponse aux quelque 5000 migrants arrivés dans sa ville depuis quelques jours. Juan Manuel Gastelum affirme n’avoir reçu pratiquement aucune aide du gouvernement fédéral mexicain et prévient qu’il n’utilisera pas les ressources de sa ville pour affronter la situation. Il a déclaré vendredi sur les ondes de la radio de Grupo Formula que Tijuana ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour aider les migrants. Ceux-ci ne trouvent plus de place dans les refuges arrivés à saturation et certains campements improvisés ont commencé à apparaître aux alentours. Les migrants qui se massent dans sa ville, pour la plupart originaires du Honduras, sont à la recherche d’une vie meilleure aux États-Unis.