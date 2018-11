Exaspéré, Cuba rapatrie ses médecins du Brésil

Rio de Janeiro — « Nous ne pouvons plus admettre d’esclaves cubains au Brésil », a affirmé dimanche le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro. Mercredi, Cuba a annoncé le rappel de ses médecins en raison de « déclarations menaçantes » de M. Bolsonaro, qui avait entre autres conditionné leur présence au versement intégral de leur salaire. « C’est juste de confisquer 70 % du salaire d’une personne ? Autant rétablir l’esclavage », a-t-il insisté. L’envoi par Cuba de médecins à l’étranger est une tradition de longue date, mais aussi sa principale source de revenus (évalués à autour de 11 milliards de dollars par an). Lancé en 2013 par la présidente Dilma Rousseff, le programme « Mais médicos » a permis de fournir des soins à des populations de régions pauvres et rurales du Brésil. L’association nationale des maires du Brésil a tiré la sonnette d’alarme, rappelant dans un communiqué que près de 80 % des municipalités du pays « dépendent exclusivement du programme pour les soins médicaux ».