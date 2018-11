El Chapo a versé des pots-de-vin à Interpol, selon un témoin

New York — Joaquin Guzmán, alias « El Chapo », et son cartel de Sinaloa versaient de nombreux pots-de-vin au ministère de la Justice mexicain, à la police, à l’armée et même à Interpol, a indiqué jeudi un ex-responsable du cartel, au troisième jour du procès du narcotrafiquant mexicain à New York. Le témoin, Jesus Zambada, frère du codirigeant présumé du cartel Ismael « Mayo » Zambada, a détaillé à la barre les dépenses du cartel pour protéger les opérations d’acheminement de tonnes de cocaïne colombienne vers les États-Unis. Jesus Zambada, emprisonné aux États-Unis depuis 2008, a raconté en détail comment il avait personnellement soudoyé le patron du ministère de la Justice à Mexico, la police fédérale responsable des transports et « également Interpol ». Selon la justice américaine, le cartel de Sinaloa a exporté 154 tonnes de cocaïne aux États-Unis entre 1989 et 2014.