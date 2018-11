Le juge sermonne l’avocat du narcotrafiquant «El Chapo»

Photo: Mary Altaffer Associated Press

New York — Un juge américain a sermonné mercredi un des avocats du narcotrafiquant mexicain Joaquin « El Chapo » Guzman, qui a profité de sa déclaration d’ouverture de mardi pour accuser deux présidents du Mexique de corruption. Les procureurs avaient demandé au juge de rejeter ces remarques. Le juge Brian Cogan, de la Cour fédérale à New York, n’est pas allé aussi loin, mais il a sommé l’avocat Jeffrey Lichtman de s’en tenir aux faits. Me Lichtman avait déclaré mardi que son client n’était pas le véritable leader du cartel de Sinaloa qui a expédié des tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Me Lichtman avait plutôt montré du doigt un autre narcotrafiquant, Ismael « El Mayo » Zambada, qui aurait échappé à la justice en soudoyant les plus hautes autorités mexicaines — y compris des centaines de millions de dollars versés à l’ancien président Felipe Calderón et au président sortant Enrique Peña Nieto.