Six blessés dans l’atterrissage d’urgence d’un Boeing au Guyana

Un avion du transporteur aérien Fly Jamaica Airways parti pour Toronto, et à bord duquel se trouvait possiblement des dizaines de Canadiens, s’est posé d’urgence en Guyana peu de temps après son décollage, en raison d’un problème technique.



Le transporteur explique par voie de communiqué que les 118 passagers et huit membres d’équipage semblent sains et saufs après cet incident survenu vendredi à Georgetown.



Il explique que le vol OJ256 «a subi un accident en atterrissant», sans fournir plus de détails.



La presse locale rapporte que l’accident a fait six blessés qui ont été transportés vers un hôpital de Georgetown. Quatre-vingt-deux Canadiens se trouvaient possiblement à bord.



Des problèmes techniques auraient contraint le Boeing 757 à revenir à l’aéroport international Cheddi Jagan après son départ pour le Canada.



Le vol était apparemment parti à 2 h 10, heure locale. À 2 h 21, le pilote aurait demandé la permission de faire demi-tour en raison d’un problème hydraulique.