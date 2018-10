Des Montréalais se recueillent à la mémoire des victimes

Au lendemain de la fusillade survenue dans une synagogue de Pittsburgh, des Montréalais se sont recueillis dimanche midi à la mémoire des 11 victimes. Dans un contexte de montée de la droite un peu partout dans le monde, les appels à la solidarité se font plus pressants.

Des dizaines de personnes ont répondu à l’appel d’organisations juives et se sont rassemblées devant le Musée de l’Holocauste à Montréal dimanche. Elles ont témoigné de leur sympathie à l’égard des onze personnes mortes à Pittsburgh, mais aussi de leurs craintes face au discours ambiant de droite.

« Ce n’est pas un geste isolé. Ça fait partie d’une plus large suite d’événements. C’est arrivé aussi à Québec, pas envers les juifs, mais envers les musulmans. C’est lié », estime Hani Abramson, de l’organisme Independent Jewish Voices McGill.

Coorganisateur du rassemblement, Niall Ricardo, de Voix juives indépendantes, croit qu’il faut privilégier l’unité au sein de la communauté juive. « Il faut mettre de côté les divergences qu’on peut avoir pour s’unir face à la menace », dit-il.

Cette tuerie est survenue dans le pays de Trump, mais la droite gagne du terrain dans plusieurs pays du monde. « La rhétorique qu’on entend de plusieurs groupes politiques, mais aussi de l’extrême droite et des partis de droite, se normalise dans le discours politique. Il faut que ça cesse », soutient M. Ricardo.

Hausse des crimes antisémites

Plus tôt cette année, le New York Times faisait état d’une hausse de plus de 50 % des crimes antisémites observée aux États-Unis par l’organisation Anti-Defamation League au cours de la dernière année. Le Canada n’est pas à l’abri de tels événements, prévient Niall Ricardo : « J’avais peur de venir ici ce matin. On s’est même demandé si on ferait un événement public. C’est malheureux qu’on en arrive à ce point-là en 2018 et que les gens de la communauté aient peur de faire des événements d’unité, d’appels à la paix de solidarité avec d’autres communautés marginalisées. »

Des représentants d’autres communautés, dont des musulmanes, se sont joints au rassemblement dimanche à Montréal.

Rwandais d’origine, Jean-Claude Kumuyange tenait à être présent. Le génocide rwandais a décimé sa famille, et ce qu’il voit et entend sur le continent nord-américain lui fait dire que l’humanité n’apprend pas de ses erreurs et répète les mêmes crimes. « On refait presque l’histoire de ce qui est arrivé dans le passé », dit-il. « Qu’on soit juif, arabe ou musulman, on doit se lancer dans les luttes pour la justice et l’égalité et de la fraternité. […] C’est par la division que l’extrême droite gagne. »

À Québec, plusieurs organisations musulmanes, dont la mosquée de la Capitale qui a été le théâtre d’un attentat en janvier 2017, ont aussi dénoncé la tuerie de Pittsburgh. « Ces actes inhumains et barbares à l’encontre de ces victimes innocentes, qu’ils soient aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, sont des actes contre l’humanité », ont-elles écrit dans un message publié dimanche.

D’autres veillées de solidarité devaient avoir lieu ailleurs au Canada, notamment à Ottawa, à Halifax et à Vancouver.