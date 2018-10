Au Brésil, Bolsonaro joue l’incorruptible

Tout avait commencé par un coup de filet dans une banale station-service de Brasília, qui servait de paravent à un vaste système de blanchiment de fonds. Quatre ans après, le séisme politique provoqué au Brésil par la désormais célèbre opération Lava Jato (« lavage express »), tentaculaire enquête sur la corruption, produit son ultime secousse. L’extrême droite est aux portes du pouvoir avec Jair Bolsonaro (Parti social libéral, PSL), nostalgique de la dictature militaire et grand favori de la présidentielle de dimanche, avec 57 % des intentions de vote contre 43 % pour Fernando Haddad, du Parti des travailleurs (PT).

D’abord centrée sur le PT, qui a gouverné pendant 13 ans (avec Lula puis Dilma Rousseff), Lava Jato a mis à nu un mécanisme de financement illégal n’arrosant pas moins de 14 partis, reposant sur des commissions sur des marchés publics surfacturés par les grands groupes du BTP. L’enquête a abouti en 2016 à l’impeachment controversé de l’ex-présidente Rousseff, écartée du pouvoir sur des accusations sans lien avec le scandale. Puis à la condamnation de son prédécesseur, Lula — qui purge depuis le 7 avril une peine de 12 ans de prison —, ainsi que de dignitaires d’autres formations. Un ancien chef d’État au prestige planétaire, un ex-chef du perchoir, un ex-gouverneur ainsi que de grands patrons sont sous les verrous.

Folklorique

« L’opération Lava Jato a frappé l’imaginaire social, produisant des effets nouveaux, commente le sociologue et politologue Paulo Baía, professeur à l’Université fédérale de Rio de Janeiro. La corruption n’avait jamais été aussi visible. Elle gangrène et discrédite le système. Bolsonaro, lui, est un outsider, même s’il siège au Parlement depuis 27 ans. Il a toujours été un député folklorique à qui personne n’accordait d’importance. » Paradoxalement, c’est devenu un atout. « Si j’avais occupé de hauts postes, j’aurais certainement été moi-même impliqué dans Lava Jato », admet-il.

Juin 2013, des millions de Brésiliens prennent les rues. Les manifestants s’élèvent entre autres contre la corruption, un thème vite récupéré par la droite, souligne Pablo Ortellado, professeur à l’Université de São Paulo. « Aujourd’hui, le mouvement anticorruption, mobilisé depuis 2014, est tout entier derrière Bolsonaro », note le chercheur, qui a observé une « radicalisation effrayante » des manifestants. « Des gens qui, il y a un an, disaient ne se reconnaître dans aucun parti s’identifient désormais au PSL. » D’où la fulgurante ascension de cette formation insignifiante, que le nouvel homme fort du pays n’a intégrée qu’en mars. Aux législatives du 7 octobre, le PSL a élu 52 députés, contre… un seul en 2014. Une trentaine d’entre eux se présentaient pour la première fois. Le dégagisme a sévèrement sanctionné les formations traditionnelles. Seul le PT sort à peu près indemne du « tsunami bolsonariste ». Avec 56 députés élus, le parti de Lula reste le premier de la Chambre. Et dispute le second tour de la présidentielle.

Carte blanche

« Même au creux de la vague, le PT conserve une assise sociale, explique la sociologue Esther Solano, professeure à l’Université fédérale de São Paulo. Mais le rejet que le parti inspire reste très fort, gagnant même des gens qui ont bénéficié de ses politiques sociales. En sortant de la pauvreté, ils ont adopté les valeurs de la classe moyenne, sensible à la corruption. »

L’autre carburant de Bolsonaro, c’est la peur. L’insécurité (63 880 assassinats en 2017, soit 175 par jour, un record) n’a jamais autant inquiété les Brésiliens. Cet ancien militaire en a fait un pilier de son discours, promettant de libéraliser, au nom de la « légitime défense », l’accès aux armes à feu… pourtant responsables de plus des deux tiers des assassinats. Il veut aussi réduire la majorité pénale à 16 ans et donner à la police carte blanche pour tuer du bandido. « Si le policier en tue 10, 15 ou 20, avec 10 ou 30 tirs chacun, il doit être décoré et non poursuivi », a-t-il osé dire. À l’entendre, les Brésiliens vivaient en toute sécurité sous la dictature, quand les forces de l’ordre n’avaient pas à s’embarrasser des droits de la personne. Comme si, malgré le retour de la démocratie, la police brésilienne n’était pas restée l’une des plus meurtrières au monde, sans freiner pour autant la criminalité. Même dans les États où les assassinats sont en baisse, d’autres formes de délinquance progressent, alimentant un sentiment d’insécurité, reconnaissent de leur côté les spécialistes. Pour Renato Sérgio de Lima, directeur du Forum brésilien de sécurité publique, « violence et corruption ont créé la tempête parfaite pour que les gens cèdent à la tentation autoritaire ».