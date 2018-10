Lula appelle à l’union contre une «aventure fasciste» au Brésil

Photo: Andre Penner Archives Associated Press

Rio de Janeiro — L’ex-président Luiz Inácio Lula da Silva a appelé mercredi, depuis sa prison, « les démocrates » à s’unir contre une « aventure fasciste » au Brésil, à quatre jours d’une élection présidentielle que le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro semble en passe de remporter. Le poulain de Lula et candidat du Parti des travailleurs (PT), Fernando Haddad, a indiqué qu’il lutterait jusqu’au bout pour empêcher que « le fascisme s’installe au Brésil ». « Nous arrivons au terme d’un processus électoral sous la menace d’un énorme recul pour le pays, pour la démocratie. C’est le moment d’unir le peuple, les démocrates, autour de la candidature de Fernando Haddad », écrit Lula dans une lettre. L’ancien chef de l’État purge depuis avril une peine de 12 ans et un mois de prison pour corruption et blanchiment d’argent.