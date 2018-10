Face à la «caravane» de migrants honduriens, Donald Trump alerte l’armée américaine

Alors que des milliers de Honduriens s’apprêtent à reprendre leur marche vers les États-Unis, le président américain Donald Trump a affirmé lundi avoir alerté l’armée et les gardes-frontières américains.

Sur Twitter, le milliardaire s’en est pris aux autorités mexicaines, mais aussi guatémaltèques, honduriennes et salvadoriennes.

« Des criminels et des gens non identifiés du Moyen-Orient se sont infiltrés [dans cette caravane] », a-t-il tonné sur le réseau social, qualifiant la situation d’« urgence nationale ».

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.