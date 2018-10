L’ouragan «Willa», presque de catégorie 5, s’approche de l’ouest du Mexique

L’ouragan Willa s’est rapidement transformé en un monstre « extrêmement dangereux » pratiquement de catégorie 5 dans l’est du Pacifique et pourrait frapper la côte ouest du Mexique, entre Mazatlan et Puerto Vallarta, d’ici à mercredi.

En début de journée lundi, les vents soutenus de Willa soufflaient à 255 km/h — soit la puissance qu’avait l’ouragan Michael quand il est arrivé en Floride. La tempête se trouvait à 370 km au sud d’Islas Marias et à 280 km au sud-sud-ouest de Cabo Corrientes. Elle glissait vers le nord à 7 km/h.

Des vents ayant la puissance d’un ouragan étaient ressentis à 45 km de son oeil et des vents ayant la puissance d’une tempête tropicale à 150 km.

Le Centre national des ouragans, à Miami, a prévenu que jusqu’à 45 cm de pluie pourraient tomber sur l’ouest de l’État du Jalisco, sur l’ouest du Nayarit et sur le sud du Sinaloa.

Il a mis en garde contre des crues-éclair et des glissements de terrain en zone montagneuse.

Les dirigeants des États du Sinaloa et du Nayarit ont ordonné lundi la fermeture des écoles situées près des côtes, en plus de préparer des abris d’urgence en vue de l’arrivée de l’ouragan.

Willa pourrait atteindre la catégorie 5 d’ici quelques heures. Un avertissement d’ouragan est en vigueur le long de la côte ouest du Mexique, entre San Blas et Mazatlan, incluant les Islas Marias, où on retrouve une réserve naturelle et un pénitencier fédéral.