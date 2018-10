Migrants: Trump menace de fermer la frontière avec le Mexique

Washington — Le président Donald Trump a menacé jeudi de fermer la frontière avec le Mexique pour empêcher des milliers de migrants d’Amérique centrale de gagner les États-Unis, relançant un de ses thèmes de campagne favoris à trois semaines des élections législatives cruciales de mi-mandat. « Je dois, dans les termes les plus forts, demander au Mexique de stopper cet assaut — et s’il n’en est pas capable, je ferai appel à l’armée américaine et FERMERAI NOTRE FRONTIÈRE DU SUD !…» a-t-il écrit sur Twitter. M. Trump a également renouvelé ses menaces de couper les aides financières aux pays d’Amérique centrale concernés.