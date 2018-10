Haïti: le bilan du séisme grimpe à 15 morts

Port-de-Paix — Le bilan du séisme d’une magnitude de 5,9 qui a frappé Haïti samedi s’est alourdi pour atteindre 15 morts et 333 blessés, selon les nouveaux chiffres publiés lundi par les autorités haïtiennes, alors que les équipes de secours continuaient d’aider les victimes et les habitants terrorisés par une forte réplique. La sécurité civile d’Haïti a annoncé dans un communiqué qu’elle déploierait bientôt 70 soldats dans les provinces du Nord-Ouest et d’Artibonite, les régions les plus durement touchées. Elle a ajouté avoir déjà dépêché 14 militaires ainsi que des infirmières et des médecins dans les zones sinistrées au cours du week-end. Comptant parmi les pays les plus pauvres de la planète, Haïti est particulièrement vulnérable aux séismes. En 2010, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,1 avait lourdement endommagé Port-au-Prince et tué environ 230 000 personnes.