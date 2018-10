Le Venezuela accuse la France de promouvoir «un changement» de régime

Caracas — Le Venezuela a accusé dimanche la France de chercher à y promouvoir « un changement de gouvernement par la force », en soutenant l’initiative de six États qui demandent une enquête de la Cour pénale internationale (CPI) sur de possibles crimes contre l’humanité dans ce pays. La France soutient l’initiative prise mercredi à l’ONU par le Canada et cinq pays latino-américains en vue de réclamer une enquête de la CPI, a annoncé samedi la présidence française. La grave crise économique qui touche le Venezuela, marquée par une récession prévue de 18 %, une hyperinflation et des pénuries de nourriture ou de médicaments, a provoqué l’exode de centaines de milliers de Vénézuéliens.