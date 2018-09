AMLO promet une enquête sur les 43 étudiants disparus

Mexico — Le président élu mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) s’est engagé mercredi à créer une commission d’enquête pour faire la lumière sur la disparition de 43 étudiants en 2014, à l’occasion du quatrième anniversaire de ce drame. La disparition de ces étudiants de l’école normale d’Ayotzinapa, dans l’État méridional de Guerrero, continue de hanter le Mexique. Le drame est devenu le symbole des violences qui secouent ce pays et des problèmes qui les sous-tendent, comme les liens entre les cartels de drogue et certains responsables politiques corrompus. AMLO a aussi annoncé qu’il ouvrira les portes du gouvernement et du pays aux organisations de défense des droits de la personne.