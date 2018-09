Aide supplémentaire du FMI à l’Argentine, qui ne fera pas défaut sur sa dette

New York — L’Argentine va bénéficier d’une aide supplémentaire du Fonds monétaire international (FMI) et ne fera en conséquence pas défaut sur sa dette, a affirmé lundi à New York le président argentin, Mauricio Macri. « Nous allons avoir davantage de soutien du FMI. Nous ne pouvons pas dire quand, car nous sommes en train de négocier », a-t-il dit à la chaîne de télévision Bloomberg, en marge de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU. « Il n’y a aucun risque que l’Argentine se retrouve en défaut » de paiement de sa dette, a précisé Mauricio Macri. La troisième économie d’Amérique latine traverse une crise monétaire qui a fait perdre au peso plus de 50 % de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de l’année.