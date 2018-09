La Colombie reste le premier producteur de cocaïne du monde

Bogotá — La Colombie reste le principal producteur de cocaïne du monde avec des hausses records des plantations de coca et de son potentiel de production de cette drogue en 2017. Les cultures illicites de feuilles de coca se sont accrues de 17 % à 171 000 hectares et la capacité de production de cocaïne a augmenté de 31 % par rapport à 2016 à 1379 tonnes, des chiffres inédits depuis le début de ces mesures en 2001, a indiqué mercredi l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans son rapport annuel. Le département de Colombie le plus affecté reste le Nariño (sud-ouest), frontalier de l’Équateur sur la côte pacifique. Des gangs de narcotrafiquants et des groupes dissidents de l’ex-guérilla FARC se disputent le contrôle de cette zone stratégique pour l’exportation de la cocaïne vers les États-Unis, premier consommateur du monde.