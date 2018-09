Colombie: la guérilla de l’ELN libère six otages

Bogotá — La guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) a libéré mercredi dans le Choco, sur la côte Pacifique de la Colombie, six otages qu’elle détenait depuis le mois d’août, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). La libération de tous les otages de l’ELN — jusque-là estimés entre 16 et 18 par les autorités — est une condition posée par le président de droite Ivan Duque pour la reprise des pourparlers avec cette guérilla. Les otages, trois policiers, un soldat et deux agents contractuels de l’État enlevés le 3 août dans le Choco, ont été remis à une commission humanitaire composée de représentants du CICR, de l’Église catholique et du Défenseur du peuple, organisme public chargé de la protection des droits de la personne.