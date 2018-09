L’Argentine opte à nouveau pour l’austérité

Buenos Aires — De nouvelles mesures d’austérité vont être mises en oeuvre en Argentine, qui traverse une grave crise monétaire : réduction des dépenses publiques en supprimant des ministères et taxation des exportations. L’annonce n’a toutefois pas enrayé la chute du peso, qui a perdu 2,74 % par rapport à vendredi à la clôture du marché des changes. Depuis le début de l’année, le peso a perdu plus de 50 % de sa valeur par rapport au dollar et la Banque centrale a engagé des mesures exceptionnelles et coûteuses pour freiner la dégringolade, en vain. Mardi, lors d’une réunion à Washington, le pays doit demander au Fonds monétaire international (FMI) une accélération du programme d’aide à la troisième économie d’Amérique latine. En juin, le FMI a attribué un prêt de 50 milliards de dollars sur trois ans à l’Argentine.