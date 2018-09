Le Nicaragua expulse la mission de l’ONU après un rapport dérangeant

Managua — Le Nicaragua a expulsé la mission des Nations unies sur les droits de l’homme deux jours après la publication d’un rapport de l’ONU dénonçant un « climat de peur » dans le pays au sujet de la violente répression des manifestations antigouvernementales. « Considérant que les raisons, les causes et les conditions qui ont donné lieu à l’invitation [de cette mission] ne sont plus réunies, ce ministère annonce y mettre un terme », peut-on lire dans un courrier du ministère nicaraguayen des Affaires étrangères daté de jeudi et rendu public vendredi.