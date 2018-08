«Aucune ingérence» russe tolérée pour les élections de mi-mandat aux États-Unis

Le conseiller à la sécurité nationale américain John Bolton a assuré jeudi que les États-Unis ne toléreraient aucune « ingérence » russe lors des élections de mi-mandat en novembre, Washington étant prêt à prendre « les mesures nécessaires ».

M. Bolton s’exprimait devant les médias à l’issue d’une rencontre de cinq heures à Genève avec le secrétaire général du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev.

« J’ai dit clairement que nous ne tolérerions aucune ingérence en 2018 et que nous étions prêts à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que cela ne se produise », a déclaré M. Bolton lors de la conférence de presse.

Les deux hommes ont souligné que la question de l’ingérence les avait empêchés de publier une déclaration conjointe à l’issue de leur rencontre, Washington tenant à ce que le sujet soit mentionné, contrairement à Moscou.

« Nous avons dit que, s’il y a une telle phrase [sur l’ingérence présumée russe dans les élections américaines], il faut inclure aussi dans ce document une phrase disant que les Américains ne doivent pas s’ingérer dans les affaires intérieures [des autres pays]. Alors, ils ont dit qu’ils n’allaient pas signer du tout cette déclaration », a assuré pour sa part M. Patrouchev, cité par l’agence de presse publique RIA Novosti.

La Russie est accusée par le renseignement américain d’ingérence lors de l’élection présidentielle de 2016, qui a porté au pouvoir Donald Trump. Cette ingérence présumée fait l’objet d’une enquête aux États-Unis, dénoncée par M. Trump lui-même comme une « chasse aux sorcières ».

Les autorités russes ont fermement rejeté ces accusations à maintes reprises.

M. Bolton a par ailleurs indiqué avoir discuté avec son homologue russe d’une multitude de sujets, comme la lutte contre le terrorisme, l’immigration illégale, le Moyen-Orient, l’Afghanistan et l’Ukraine, estimant avoir fait des « progrès considérables ».