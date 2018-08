Une première femme transgenre gouverneure du Vermont?

New York — Ingénieure, militante de la cause environnementale, patronne, Christine Hallquist attire d’abord l’attention de tout un pays pour son identité sexuelle, qui pourrait faire d’elle la première femme transgenre gouverneure d’un État américain. Mardi, celle qui se faisait encore appeler Dave il y a moins de trois ans a remporté la primaire démocrate du Vermont, et représentera le parti, le 6 novembre, face au gouverneur sortant, le républicain Phil Scott. Christine Hallquist a bien conscience que sa candidature et son image la dépassent largement et dit accepter ce rôle d’étendard, même si elle ne l’a pas choisi. « Je ne crois pas que j’aurais pu devenir p.-d.g. d’une entreprise de services aux collectivités si je n’avais pas fait semblant d’être un homme. »