Le prisonnier Lula candidat à la présidentielle brésilienne

Brasília — Le Parti des travailleurs (PT) du Brésil a déposé mercredi la candidature de son chef historique emprisonné Lula à la course à la présidentielle d’octobre, prenant un pari politique très risqué et mettant au défi le pouvoir. Il est très probable en effet que le Tribunal électoral supérieur rejette la candidature de Lula, qui reste l’immense favori des sondages tout en ayant commencé à purger en avril une peine de plus de douze ans de prison pour corruption et blanchiment d’argent. Une loi édicte en effet l’inéligibilité de toute personne ayant été condamnée en appel, ce qui est le cas de celui qui fut deux fois chef de l’État (2003-2010) et est emprisonné à Curitiba (sud).