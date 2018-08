La crise alimentaire a poussé 2,3 millions de personnes à quitter le Venezuela

Nations unies — Près de 2,3 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays, frappé par une crise politique et humanitaire, à cause d’un manque de nourriture et de médicaments, a indiqué un porte-parole de l’ONU mardi. Ces Vénézuéliens se sont rendus dans d’autres pays d’Amérique du Sud, comme la Colombie, l’Équateur, le Pérou ou le Brésil. « Ces gens-là citent le manque de nourriture comme principale raison de leur départ », a expliqué Stéphane Dujarric. Un manque d’accès aux médicaments et au matériel médical a conduit « à une forte détérioration de la qualité des hôpitaux », a-t-il ajouté, citant des responsables humanitaires des Nations unies. D’anciennes maladies disparues, comme la rougeole, la malaria ou la tuberculose, sont réapparues dans le pays.