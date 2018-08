Les Cubains parlent de constitution

La Havane — Les Cubains sont appelés à débattre, depuis lundi, du projet de nouvelle Constitution, qui reconnaît le rôle du marché et de l’activité privée. Avant le référendum national, le 24 février 2019, le projet doit être discuté dans les entreprises, les écoles et universités et les quartiers, et auquel pourront participer les 1,4 million de Cubains émigrés ou exilés, une première depuis la révolution de 1959. La future Constitution rétablit le titre de président de la République et ceux de vice-président et de premier ministre. Elle limitera à 60 ans l’âge pour être candidat à la présidence, et ce, pour un mandat de cinq ans, avec possibilité d’un second mandat dans la foulée. Elle ouvrira également la voie au mariage homosexuel.