Mexique: malgré 30 kg en moins, un chef de gang est reconnu et arrêté

Mexico — Il avait perdu 30 kilos, s’était fait poser des implants capillaires, mais cela n’a pas suffi : le chef présumé du plus puissant groupe criminel de Mexico a été reconnu et arrêté. « La personne arrêtée avait subi une intervention chirurgicale consistant à réduire la taille de l’estomac et avait perdu 30 kilos pour modifier son apparence physique afin de ne pas être reconnue », a déclaré lors d’un point presse Renato Sales, le chef de la Commission nationale de sécurité. Roberto Moyado, alias « el Betito », 37 ans, dirigeait l’« Union de Tepito », un gang qui opère dans la mégapole mexicaine. La bande criminelle serait liée à des cartels comme Jalisco Nueva Generacion, afin de distribuer de la drogue dans les rues de la capitale.