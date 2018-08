Appel à l’aide pour le Guatemala: les dons sont sollicités pour les sinistrés

Les autorités du Guatemala font appel à l’aide internationale pour contrer la catastrophe humanitaire provoquée par l’éruption en juin dernier du volcan Fuego. Quelque 160 personnes ont péri et plusieurs autres sont portées disparues. Une vingtaine de villages ont été envahis par les cendres et les coulées de lave mélangée à de la boue. Des milliers de résidents ont dû être évacués et accueillis dans des refuges. Plus de 1,7 million de personnes seraient touchées par cette catastrophe humanitaire. L’organisme québécois Clowns sans frontières fait appel à la générosité des Canadiens et des Québécois. Quatre artistes de Clowns sans frontières iront d’ailleurs en mission au Guatemala, du 15 au 29 août, pour offrir un soutien psychosocial aux victimes.