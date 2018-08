Haïti: Jean Henry Céant désigné premier ministre

Port-au-Prince — Le président haïtien Jovenel Moïse a choisi comme premier ministre Jean Henry Céant, un notaire de 61 ans. Ce choix survient après deux journées d’intenses négociations avec les présidents des deux chambres du Parlement. Notaire de profession, Jean Henry Céant avait obtenu 0,75 % des suffrages à l’élection présidentielle de 2016. S’il est approuvé par le Parlement, il sera le deuxième premier ministre du président Jovenel Moïse. Les 6 et 7 juillet, Haïti a connu deux jours de chaos à la suite de l’annonce de l’augmentation des prix du carburant. Face à une colère de la population, le gouverneent a retiré cette mesure et le premier ministre Jack Guy Lafontant et son gouvernement ont été forcés de démissionner le 14 juillet.