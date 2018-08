En Haïti, de l’argent pour l’agriculture

Paris — Le Fonds international de développement agricole (FIDA), institution des Nations unies basée à Rome, va financer un programme de développement agricole à Haïti portant sur 76,8 millions $US. Haïti reste marquée par une vague de violence soudaine (déclenchée par une tentative du gouvernement d’augmenter les prix des carburants) et a en outre du mal à faire face aux conséquences des dommages créés par l’ouragan Matthew en octobre 2016. « La population rurale à Haïti souffre d’un cercle vicieux composé de productivité agricole faible, de dégradation environnementale élevée et d’alimentation pauvre, a souligné Lars Anwandter, directeur du programme du FIDA à Haïti. Le projet prévoit de casser ce cycle et d’aider les familles de petits producteurs à retrouver une productivité, la sécurité alimentaire, et à améliorer leurs revenus. »