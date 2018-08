Armes imprimées en 3D: la Cour suprême américaine pourrait avoir à trancher

Washington — Le virulent débat sur les armes à feu a pris un tour résolument high-tech aux États-Unis, le militant texan Cody Wilson ayant promis d’aller jusqu’à la Cour suprême pour faire valoir le droit de fabriquer en toute discrétion des pistolets et autres fusils d’assaut grâce à des imprimantes 3D. Un tribunal fédéral de Seattle a suspendu temporairement mardi soir l’accès à ces plans, dont la diffusion avait pourtant été autorisée par le gouvernement fédéral. Un examen du dossier sur le fond est prévu le 10 août. La plus haute juridiction américaine, qui tranche les débats de société, serait ainsi confrontée à une épineuse question à la frontière entre nouvelles technologies et armes à feu.