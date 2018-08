Une panne de courant touche 80% de Caracas

Caracas — Une coupure d’électricité a touché mardi 80 % de la capitale vénézuélienne, Caracas, à cause d’un problème technique, a annoncé le gouvernement. Cet incident a provoqué d’importantes perturbations dans les transports en commun, la signalisation et les services de communication, a constaté l’AFP, dans cette agglomération de près de six millions d’habitants. Les coupures d’électricité sont fréquentes au Venezuela, particulièrement en province. Dans plusieurs États de l’ouest du pays, comme dans celui de Zulia, le courant est rationné et les interruptions peuvent durer jusqu’à 12 heures. Le gouvernement accuse ses adversaires d’être à l’origine de ces incidents pour faire monter la colère populaire, tandis que l’opposition met en avant les installations défaillantes, faute d’investissements suffisants.