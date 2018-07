Mexico — Un avion de la compagnie Aeromexico s’est écrasé mardi juste après le décollage dans l’État de Durango, dans le nord du Mexique, a-t-on appris auprès de la compagnie aérienne.

« Aeromexico a eu connaissance d’un accident à Durango et nous sommes en train de vérifier l’information et d’obtenir des détails », écrit sur Twitter la compagnie aérienne mexicaine.



L'avion transportait 97 passagers et 4 membres d'équipage, a précisé le ministre mexicain du Transport Gerardo Ruiz Esparza sur Twitter.



Tous ses passagers s’en sont sortis vivants selon le gouverneur de l’État de Durango, Jose Aispuro.



Un correspondant de l'AFP qui s'est rendu sur place a vu un avion enveloppé dans un nuage de fumée, et des passagers qui quittaient à pied l'appareil, certains présentant des blessures légères.



Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias montrent un avion au sol, dont la carlingue entière est partiellement consumée par un incendie.

Un avion s'écrase au décollage au Mexique, au départ de l'aéroport de Durango avec destination l'aéroport Benito Juárez de la ville de Mexico.

Plus de 80 personnes à bord.



Il s'agit du vol AM2431 d'AeroMéxico. Décollage vers 15h20 (22h20 en France).#Durango #Aeroméxico # pic.twitter.com/2u2p5mW0i5 — Diego Calmard ✍? (@diegocalmard) 31 juillet 2018

Plus de détails suivront.