La justice en «état d’urgence» au Pérou

Lima — La justice péruvienne a été déclarée mercredi en « état d’urgence » pour 90 jours, ébranlée par la publication d’enregistrements où l’on entend des juges monnayer des peines. « Il est décidé de placer en état d’urgence le pouvoir judiciaire pour une durée de 90 jours », selon la décision signée par le président de la Cour suprême Duberlí Rodríguez. Cette décision intervient une semaine après la publication dans les médias péruviens d’enregistrements mettant en cause plusieurs magistrats de la Cour suprême ou du Conseil national de la magistrature (CNM), organisme chargé de nommer les juges et les procureurs. Plusieurs magistrats éclaboussés par le scandale ont déjà été écartés et le ministre de la Justice Salvador Heresi a été démis de ses fonctions par le chef de l’État.