L’entrepreneuriat privé à nouveau autorisé à Cuba

La Havane — Cuba a de nouveau autorisé mardi l’entrepreneuriat privé, après un coup de frein de presque un an, mais va augmenter les contrôles dans ce secteur qui emploie 13 % de la population active. En août 2017, le gouvernement avait suspendu l’octroi de nouvelles licences pour une trentaine d’activités parmi les plus rentables, notamment dans la restauration, afin de revoir la réglementation. En vertu de la nouvelle réglementation, les métiers autorisés passent de 201 à 123. « Aucune activité n’est éliminée, mais elles sont regroupées », a expliqué la vice-ministre du Travail Marta Feitó, citée par Granma. Par ailleurs, de nouvelles professions font leur entrée, comme « boulanger » et « loueur de moyens de transport ».