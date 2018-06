Venezuela: l’ONU demande une enquête internationale

Genève — Le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a qualifié vendredi de « lamentable » la situation au Venezuela, appelant à créer une commission d’enquête internationale et demandant un « engagement accru » de la Cour pénale internationale (CPI). « L’impunité doit cesser », a affirmé Zeid Ra’ad al-Hussein à l’occasion de la publication d’un rapport sur le Venezuela. « Étant donné que l’État ne semble ni apte ni disposé à poursuivre les auteurs de violations graves des droits de la personne, il y a de solides raisons de demander un engagement accru de la Cour pénale internationale », a-t-il souligné. Ce nouveau rapport accuse par ailleurs diverses forces de sécurité vénézuéliennes d’avoir procédé depuis 2015 à des centaines d’exécutions extrajudiciaires, visant surtout des jeunes dans les quartiers pauvres, dans le cadre d’opérations de lutte contre la criminalité. Plus de 500 exécutions extrajudiciaires auraient ainsi été menées entre juillet 2015 et mars 2017, selon le rapport qui s’appuie sur des statistiques de l’ancien procureur général, désormais en exil.