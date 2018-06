Nicaragua: au moins 212 morts en deux mois, l’État montré du doigt

Managua — La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a dénoncé vendredi « l’action répressive de l’État » au Nicaragua, responsable selon elle d’au moins 212 morts en deux mois de manifestations contre le président Daniel Ortega. « L’action répressive de l’État a fait au moins 212 morts au 19 juin et 1337 blessés », a indiqué la Commission, affirmant que plus de 500 personnes avaient été détenues au 6 juin. Dans un rapport très attendu présenté lors d’une session extraordinaire du Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA), à Washington, la CIDH a conclu que « la violence étatique visait à dissuader la participation aux manifestations et à étouffer cette expression d’opposition politique ». Ce nouveau bilan est publié à l’issue d’une semaine de violents assauts des forces de l’ordre pour reprendre le contrôle de plusieurs villes du pays, dont Masaya, à 35 kilomètres au sud de Managua, déclarée lundi en rébellion par ses habitants.