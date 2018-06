Nicaragua: offensive contre Masaya

Photo: Oscar Duarte Associated Press

Masaya — Au Nicaragua, le gouvernement du président, Daniel Ortega, tentait mardi de reprendre par la force le contrôle de la ville rebelle de Masaya alors que le dialogue avec l’opposition est suspendu, après deux mois de crise et 180 morts. « On entend de fortes détonations de rafales [d’armes automatiques] dans les quartiers de Coyotepe, La Barranca et à l’entrée principale de Masaya », a déclaré le secrétaire de l’Association nicaraguayenne pro droits de l’homme (ANPDH), Alvaro Leiva. L’opération, déclenchée tôt dans la matinée, avait fait en milieu de journée au moins 32 blessés. « Nous lançons un SOS, pour que cessent cette attaque et la terreur » qu’elle provoque dans la population, a indiqué M. Leiva à la chaîne indépendante 100 % Noticias. Cette ville de 100 000 habitants, située à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale, Managua, est devenue ces derniers jours l’épicentre des violences au Nicaragua.