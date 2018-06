Les Américains possèdent 40% des armes de petit calibre dans le monde

Nations unies — Les Américains ne représentent que 4 % de la population mondiale, mais ils possèdent 40 % des armes de petit calibre dans le monde, selon une étude basée sur des estimations rendues publiques lundi. Il existerait plus d’un milliard d’armes de ce type en circulation sur la planète, dont 85 % sont détenues par des individus, le reste étant possédé par des militaires et des policiers, ajoute cette étude dévoilée en marge de la troisième conférence d’examen du Programme d’action des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre.