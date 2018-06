Trump ordonne au Pentagone de créer une force armée de l’espace

Washington — Le président américain, Donald Trump, a confirmé lundi sa volonté officielle de créer une sixième branche des forces armées américaines, une « force spatiale » (« space force ») qui serait indépendante de l’armée de l’air, mais que le Congrès doit encore autoriser. « Nous allons avoir une armée de l’air, et une force armée de l’espace, séparée mais égale », a-t-il dit, tranchant le débat actuel en défaveur de ceux qui voulaient que la nouvelle force spatiale soit rattachée à la US Air Force. Donald Trump avait déjà indiqué qu’il était favorable à la création de cette sixième branche, aux côtés de l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine, le corps des marines et les gardes-côtes.