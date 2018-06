Guatemala: ultimes efforts pour retrouver des corps

Photo: Johan Ordonez Agence France-Presse

San Miguel Los Lotes — Des dizaines de secouristes se sont joints lundi aux rescapés de la bourgade de San Miguel Los Lotes, dans un ultime effort pour tenter d’arracher aux cendres les corps des quelque 200 disparus, ensevelis par l’éruption du Volcan de Feu il y a une semaine au sud du Guatemala. Les recherches ont repris ces dernières heures, sous la pression de familles désespérées de ne pouvoir veiller et enterrer leurs morts. Le prêtre Eliecer Rodriguez déambule dans les gravats en les aspergeant d’eau bénite pour solliciter « le repos éternel » des victimes et « le réconfort » des familles. Trois religieuses et d’autres fidèles accompagnent la procession, rosaire en main.