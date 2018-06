Au Nicaragua, Ortega s’accroche

Photo: Inti Ocon Agence France-Presse

Managua — La violente vague de contestation au Nicaragua pour exiger le départ du président Daniel Ortega a fait 98 morts depuis mi-avril, alors que le chef de l’État s’accroche au pouvoir. L’annonce d’une reprise du dialogue entre les deux camps n’a pas calmé la tension dans les rues et, dès mercredi, les affrontements entre partisans et opposants de l’ex-guérillero de 72 ans ont repris. Ces derniers heurts ont fait au moins 11 morts par arme à feu ainsi que 79 blessés dans les villes de Managua, Leon et Masaya. « Massacre ! On tire des rafales contre des manifestants pacifiques », a écrit sur les réseaux sociaux l’évêque auxiliaire de Managua, Silvio Baez. Mercredi, les milieux d’affaires, alliés traditionnels du président, ont publiquement pris leurs distances. Malgré la réprobation de la communauté internationale, Daniel Ortega martèle qu’il ne partira pas, rejetant ainsi les demandes de l’opposition pour des élections anticipées afin d’abréger son mandat, prévu jusqu’en janvier 2022.