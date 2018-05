Des observateurs électoraux de l’UE se rendront au Zimbabwe

Harare — L’Union européenne (UE) enverra pour la première fois depuis 2002 des observateurs électoraux au Zimbabwe pour les scrutins présidentiel et législatifs prévus en juillet, selon les termes d’un accord conclu lundi entre Bruxelles et Harare. Ces élections seront les premières organisées depuis la démission en novembre de Robert Mugabe, contraint de quitter le pouvoir sous la pression de l’armée, de la rue et de son parti, la Zanu-PF, après 37 ans au pouvoir. Le nouveau chef de l’État, Emmerson Mnangagwa, candidat de la Zanu-PF à la présidentielle, ne cesse de répéter que les élections de 2018 seront transparentes et pacifiques, alors que les scrutins organisés pendant l’ère Mugabe ont été régulièrement entachés de fraudes et de violences.