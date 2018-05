Chili: l’évêque à la tête du conseil sur les abus sexuels démissionne

Santiago du Chili — L’évêque de la ville chilienne de Rancagua (centre), Alejandro Goic, éclaboussé par un scandale d’abus sexuels dans son évêché a démissionné de la présidence de l’organe chargé d’empêcher de tels abus au sein de l’épiscopat, a annoncé samedi la conférence épiscopale chilienne.



L’épiscopat a reçu dans la nuit de vendredi sa démission et après délibérations et une discussion avec lui a décidé de «l’accepter à compter du 26 mai», selon un communiqué du comité permanent de la conférence. L’évêque de 78 ans dirigeait le Conseil national de prévention des abus sexuels depuis sa création en 2011 par la conférence épiscopale chilienne.



L’évêque a fait valoir la nécessité pour lui de «concentrer ses forces à éclaircir» l’affaire des abus impliquant 13 prêtres et un diacre du diocèse de Rancagua récemment suspendus et dont certains sont soupçonnés de possibles abus sexuels sur des mineurs, a-t-il dit dans une interview parue samedi dans le quotidien La Tercera.



Selon des témoignages diffusés par la chaîne de télévision Canal 13, ces religieux ont fait partie d’un groupe qu’ils ont baptisé «la famille», au sein duquel ils ont eu une conduite sexuelle inadéquate et se sont livrés à de possibles abus sexuels sur des jeunes et notamment des mineurs.



L’évêché de Rancagua a déploré les faits dénoncés et a demandé à la communauté catholique de fournir des informations sur ce nouveau scandale impliquant l’église chilienne, déjà frappée par des allégations de dissimulation d’abus sexuels qui ont conduit la semaine dernière au Vatican 34 évêques chiliens à démissionner, soit l’ensemble de la hiérarchie de l’Église catholique chilienne.



Depuis 2000, quelque 80 prêtres chiliens ont été dénoncés pour abus sexuels.