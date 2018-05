Nouvelles manifestations au Nicaragua

León — Au moins deux personnes sont mortes et cinquante-quatre autres ont été blessées mercredi au Nicaragua dans des affrontements entre manifestants et partisans du gouvernement de Daniel Ortega, au lendemain de la suspension du dialogue national visant à mettre fin à la crise politique, a-t-on appris jeudi. Depuis le début des manifestations le 18 avril, déclenchées par une réforme des retraites (depuis abandonnée) puis devenues un mouvement de protestation contre le manque de libertés dans le pays, 76 personnes ont perdu la vie et plus de 800 ont été blessées, selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme. La Conférence épiscopale du Nicaragua (CEN) a suspendu mercredi le dialogue national destiné à mettre fin à la crise politique, faute d’accord entre le gouvernement et les opposants sur la démocratisation du régime.